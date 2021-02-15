حماس: تأسيس رابطة لليهود بدول الخليج سيؤدي لمزيد من التخريب الأمني والاجتماعي





وأضاف في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بأن الإعلان عن تأسيس رابطة لليهود في دول الخليج، سيؤدي إلى تكريس الحضور الإسرائيلي في منطقة الخليج، ويؤدي إلى مزيد من التخريب الأمني والاجتماعي.



وشدد على أن هذه الخطوة هي "انحدار جديد في مستوى التطبيع مع الكيان الصهيوني"، مشيراً إلى "أن هذا التطبيع يلحق خسائر كبيرة بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني".



وأكد مرّة بأن "التبريرات التي أعطيت لعمل الرابطة مخادعة ولا تخفي حقيقة الدور الصهيوني التخريبي في المنطقة".



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الدائرة الإعلامية في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في منطقة الخارج، رأفت مرة، إن حماس ترفض إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تشكيل رابطة للمجتمعات اليهودية في دول الخليج.