مجدلاني يطلع ممثل الاتحاد الأوروبي على آخر المستجدات السياسية

جانب من الاجتماع

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رام الله - دنيا الوطن

اطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أحمد مجدلاني، اليوم الاثنين، ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، على آخر المستجدات السياسية.



وأكد مجدلاني، لممثل الاتحاد الأوروبي، أن كافة القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية لديها الارادة لإنجاح العملية الانتخابية، لما لها من ضرورة للنظام السياسي الفلسطيني وصولا لتحقيق الوحدة الوطنية، وأن اجراء الانتخابات التشريعية والتحضيرات لها تجري وفق ما هو محدد، وطبقا لحوار القاهرة لإنهاء الانقسام والشراكة السياسية، وذلك لتجديد بنية النظام السياسي الفلسطيني والشرعية للنظام السياسي، وليمارس أبناء شعبنا حقهم في الترشح والانتخاب.



وأشار مجدلاني الى ضرورة ممارسة الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي الضغوط على دولة الاحتلال بعدم وضع العراقيل أمام الانتخابات وتحديدا في مدينة القدس العاصمة، وتوفير الأجواء التي من شأنها انجاح العملية الديمقراطية في دولة فلسطين.



ومن جانبه قال بورغسدورف، إن الاتحاد الأوروبي يرحب بالجهود الرامية لعقد الانتخابات، مؤكدا استعداده لتقديم كل الدعم اللازم.



وحضر اللقاء عضو اللجنة المركزية للجبهة تغريد كشك.