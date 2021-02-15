جبهة النضال تدين قرار القضاء الشرعي بغزة بشأن "منع السفر والتنقل"



وأكدت الجبهة على أهمية إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات السلطة وتوحيد الجهاز القضائي، واعتبرت أن التوافق الفلسطيني على اجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية خطوة صحيحة باتجاه معالجة آثار الانقسام وتداعياته التي أضرت بقضبة شعبنا وزادت من معاناته.



رام الله - دنيا الوطنأدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني قرار مجلس القضاء الشرعي الأعلى بغزة، والذي قيدت فيه حق المرأة والشباب في التنقل والسفر بحرية.ووصفت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، القرار بأنه "انتهاك صارخ للقانون الأساسي لدولة فلسطين واعتداء فاضح للاعلان العالمي لحقوق الإنسان".وطالبت الجبهة حركة حماس، والقضائ الشرعي بغزة، بـ "التراجع الفوري عن قرارها المجحف بحق المرأة والشباب الفلسطيني" ودعتها إلى الالتزام بالقانون الفلسطيني واحترام المواثيق الدولية التي تكفل حقوق الإنسان.