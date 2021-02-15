بلدية رام الله تعلن عن ست غرف طوارئ موزعة بالمدينة لمواجهة العاصفة الثلجية
رام الله - دنيا الوطن
بصفته اللجنة التوجيهية العليا لغرفة العمليات المركزية، صادق المجلس البلدي في جلسته الأسبوعية على الترتيبات التي أعدتها غرفة العمليات المركزية، وتصدر الاخيرة البيان رقم (1) لتضعكم في صورة خطتها لمواجهة العاصفة الثلجية المرتقبة للأيام المقبلة، وفق التالي:
تعلن غرفة العمليات المركزية لبلدية رام الله عن إعلان حالة الطوارئ -للدرجة الأولى من صباح يوم الثلاثاء 16/2/2021.
جاهزية غرف العمليات الفرعية
استعدت فرق الطوارئ الخاصة بالغرف الفرعية لمواجهة العاصفة الثلجية، حيث تم تجهيز كل غرفة بأجهزة اتصال وشبكة انترنت لتلقي الشكاوى الكترونيا ويدويا، ومشبوكة مع الغرفة المركزية التي تتخذ من المبنى الرئيسي لبلدية رام الله مقرا لها، بهدف تسهيل وتسريع تنفيذ المهام المناطة بطواقم الطوارئ، تم تقسيم مدينة رام الله لست مناطق جغرافية، وتشكيل غرفة عمليات ميدانية مسؤولة عن كل منطقة جغرافية، وتم تخصيص عدد من الآليات الثقيلة والسيارات والمعدات وطواقم العمل لكل غرفة ميدانية. علما بان الغرف الميدانية تتخذ من المواقع التالية مقرا لها:
1 مجمع رام الله الترويحي/ منطقة عين سمعان
بصفته اللجنة التوجيهية العليا لغرفة العمليات المركزية، صادق المجلس البلدي في جلسته الأسبوعية على الترتيبات التي أعدتها غرفة العمليات المركزية، وتصدر الاخيرة البيان رقم (1) لتضعكم في صورة خطتها لمواجهة العاصفة الثلجية المرتقبة للأيام المقبلة، وفق التالي:
تعلن غرفة العمليات المركزية لبلدية رام الله عن إعلان حالة الطوارئ -للدرجة الأولى من صباح يوم الثلاثاء 16/2/2021.
جاهزية غرف العمليات الفرعية
استعدت فرق الطوارئ الخاصة بالغرف الفرعية لمواجهة العاصفة الثلجية، حيث تم تجهيز كل غرفة بأجهزة اتصال وشبكة انترنت لتلقي الشكاوى الكترونيا ويدويا، ومشبوكة مع الغرفة المركزية التي تتخذ من المبنى الرئيسي لبلدية رام الله مقرا لها، بهدف تسهيل وتسريع تنفيذ المهام المناطة بطواقم الطوارئ، تم تقسيم مدينة رام الله لست مناطق جغرافية، وتشكيل غرفة عمليات ميدانية مسؤولة عن كل منطقة جغرافية، وتم تخصيص عدد من الآليات الثقيلة والسيارات والمعدات وطواقم العمل لكل غرفة ميدانية. علما بان الغرف الميدانية تتخذ من المواقع التالية مقرا لها:
1 مجمع رام الله الترويحي/ منطقة عين سمعان
2 حديقة يوسف قدورة/ مقابل النادي الارثوذكسي.
3 مركز الحرجة/ البلدة القديمة
3 مركز الحرجة/ البلدة القديمة
4 كراج البلدية/ المنطقة الصناعية
5 إسكان جامعة بيرزيت
6 الاحياء الجديدة
هذا وتعلن غرفة العمليات المركزية عن الاتفاق مع شركات المقاولات على وضع آلياتها الثقيلة تحت تصرف غرفة العمليات المركزية لبلدية رام الله في حال الضرورة.
تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية:
سيتم العمل في غرفة العمليات المركزية وفق نظام يعتمد على GIS في تلقي اتصالات الحالات الطارئة وتعبئة نموذج الاستغاثة الذي يطلب من كل مواطن عنوانه بالكامل (المنطقة، اسم الشارع، رقم البناية، رقم الشقة) ومن ثم يتم تحويل الشكوى الى الغرف الميدانية المعنية بالشكوى، ليتم العمل على متابعتها.
إرشادات عامة
نأمل من المواطنين الكرام اتخاذ الإجراءات الوقائية قبل العاصفة الثلجية من خلال الإرشادات التالية:
1. التزود بالمواد الأساسية (أغذية، وسائل تدفئة منوعة، وقود)
6 الاحياء الجديدة
هذا وتعلن غرفة العمليات المركزية عن الاتفاق مع شركات المقاولات على وضع آلياتها الثقيلة تحت تصرف غرفة العمليات المركزية لبلدية رام الله في حال الضرورة.
تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية:
سيتم العمل في غرفة العمليات المركزية وفق نظام يعتمد على GIS في تلقي اتصالات الحالات الطارئة وتعبئة نموذج الاستغاثة الذي يطلب من كل مواطن عنوانه بالكامل (المنطقة، اسم الشارع، رقم البناية، رقم الشقة) ومن ثم يتم تحويل الشكوى الى الغرف الميدانية المعنية بالشكوى، ليتم العمل على متابعتها.
إرشادات عامة
نأمل من المواطنين الكرام اتخاذ الإجراءات الوقائية قبل العاصفة الثلجية من خلال الإرشادات التالية:
1. التزود بالمواد الأساسية (أغذية، وسائل تدفئة منوعة، وقود)
2. التأكد من عمل المضخات الخاصة بالمنازل المنخفضة
3. التأكد من خلو مصارف المياه على أسطح المنازل والبيوت الأرضية من أية عوائق
4. عدم ركن السيارات على جوانب الطرقات خوفاً من اعاقة حركة الآليات الكبيرة وابعادها من تحت المظلات والأشجار.
5. تقليم الأشجار وهز الأشجار المنزلية باستمرار للتخفيف من كمية الثلوج.
6. توفير بدائل إضاءة كالفوانيس ووسائل تدفئة لا تعتمد على الكهرباء.
7. توفير أدوات إزالة الثلوج من أمام المنازل ( كريك، طورية)، الالتزام بالإشارات الإرشادية في حال إغلاق بعض الشوارع منعا للانزلاقات.
أرقام هواتف غرفة العمليات المركزية لبلدية رام الله: رقم الطوارئ 115، الرقم المجاني: 1800101101، هاتف البلدية: 2945555.
أرقام هواتف غرفة العمليات المركزية لبلدية رام الله: رقم الطوارئ 115، الرقم المجاني: 1800101101، هاتف البلدية: 2945555.
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