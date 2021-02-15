بلدية رام الله تعلن عن ست غرف طوارئ موزعة بالمدينة لمواجهة العاصفة الثلجية

2 حديقة يوسف قدورة/ مقابل النادي الارثوذكسي.



3 مركز الحرجة/ البلدة القديمة

4 كراج البلدية/ المنطقة الصناعية





2. التأكد من عمل المضخات الخاصة بالمنازل المنخفضة





3. التأكد من خلو مصارف المياه على أسطح المنازل والبيوت الأرضية من أية عوائق





4. عدم ركن السيارات على جوانب الطرقات خوفاً من اعاقة حركة الآليات الكبيرة وابعادها من تحت المظلات والأشجار.





5. تقليم الأشجار وهز الأشجار المنزلية باستمرار للتخفيف من كمية الثلوج.





6. توفير بدائل إضاءة كالفوانيس ووسائل تدفئة لا تعتمد على الكهرباء.





7. توفير أدوات إزالة الثلوج من أمام المنازل ( كريك، طورية)، الالتزام بالإشارات الإرشادية في حال إغلاق بعض الشوارع منعا للانزلاقات.



أرقام هواتف غرفة العمليات المركزية لبلدية رام الله: رقم الطوارئ 115، الرقم المجاني: 1800101101، هاتف البلدية: 2945555.



5 إسكان جامعة بيرزيت6 الاحياء الجديدةهذا وتعلن غرفة العمليات المركزية عن الاتفاق مع شركات المقاولات على وضع آلياتها الثقيلة تحت تصرف غرفة العمليات المركزية لبلدية رام الله في حال الضرورة.تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية:سيتم العمل في غرفة العمليات المركزية وفق نظام يعتمد على GIS في تلقي اتصالات الحالات الطارئة وتعبئة نموذج الاستغاثة الذي يطلب من كل مواطن عنوانه بالكامل (المنطقة، اسم الشارع، رقم البناية، رقم الشقة) ومن ثم يتم تحويل الشكوى الى الغرف الميدانية المعنية بالشكوى، ليتم العمل على متابعتها.إرشادات عامةنأمل من المواطنين الكرام اتخاذ الإجراءات الوقائية قبل العاصفة الثلجية من خلال الإرشادات التالية:1. التزود بالمواد الأساسية (أغذية، وسائل تدفئة منوعة، وقود)