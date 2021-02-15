شؤون فلسطينية

"المنظمات الأهلية": نحو رفع نسبة التسجيل للانتخابات باعتباره حق المواطن للمشاركة

"المنظمات الأهلية": نحو رفع نسبة التسجيل للانتخابات باعتباره حق المواطن للمشاركة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تحث شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية الجهمور الفلسطيني من مختلف الاعمار، وخصوصا جيل الشباب الذي لم يحظى بالمشاركة في الانتخابات السابقة للمسارعة بالتسجيل، وتحديث السجل الانتخابي لمن انتقلوا إلى اماكن سكن جديدة من خلال العناوين التي اعلنت عنها لجنة الانتخابات المركزية عبر موقعها الرسمي والبيانات الرسمية الصادرة عنها باعتبار التسجيل حق طبيعي، وأساسي للمواطن، وشرط للمشاركة في العملية الديمقراطية.

وتجدد الشبكة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، دعوتها لاوسع مشاركة ممكنة مع قرب انتهاء الموعد المقرر المعلن عنه من قبل الانتخابات المركزية مع نهاية دوام غد (الثلاثاء) في 16 من شباط/فبراير الجاري، وهو ما يتيح رفع نسب الاقبال على مراكز التسجيل التي وصلت الى 90% الامر الذي يعكس رغبة عالية للمشاركة، واحداث التغيير حيث يمكن زيادة التسجيل خلال الساعات 48 القادمة بما يضمن مشاركة فئات عمرية، وقطاعات تضم مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة تمهيدا لاجراء الانتخابات التشريعية المقررة في الثاني والعشرين من آيار/مايو القادم .

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