إطلاق الخطة المرورية لمحافظة بيت لحم





وتم تنفيذ الخطة من خلال المجموعة الاستشارية للتنمية والإعمار ومكتب MOVE MOBILITY الهولندي ودائرة التخطيط والمشاريع في بلدية بيت لحم ودائرة المواصلات وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية وبلدية باريس.



وحضر حفل إطلاق الخطة محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، والقنصل الفرنسي في القدس السيد رينيه تركواز، ومدير شرطة مدينة بيت لحم العقيد محمد أبو الرُب، ومديرة مديرية الحكم المحلي المهندسة أروى أبو الهيجاء، ومديرة مديرية التربية والتعليم الأستاذة نسرين عمرو والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للمرور محمد حمدان، ورؤساء بلديات محافظة بيت لحم السيد جهاد خير والسيد رأفت جوابرة والسيد ناجي ردايدة والسيد راتب عبيات والسيد يحيى أبو علي وممثلين عن وزارة السياحة والآثار ووزارة المواصلات.



جرى الحفل في مركز السلام بيت لحم ضمن إجراءات السلامة والوقاية حيث افتُتح بالترحيب بالحضور ثم القى رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان كلمة أشار فيها إلى تحديات التنقل التي تعاني مدينة بيت لحم منها والمتمثلة بأزمة المرور الخانقة بسبب كثرة استعمالات السيارات الخصوصية وضعف المواصلات العامة في المدينة وعدم توفر مساحات آمنة للمشاة في ظل ازدياد أعداد السكان.





وأكد بأن البلدية عملت على مخاطبة هذه القضايا على مستوى محافظة بيت لحم لأن الحل يكمن في التخطيط المُشترك للمدن المجاورة والمحيطة لمدينة بيت لحم، ولأن الحلول الفردية لن تحل هذه المشكلة.









بدوره أشاد محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد بالجهود المبذولة من كل الشركاء وعلى رأسهم بلدية بيت لحم مؤكداً على أهمية تضافر جهود الجميع لإنجاح الخطة التي ستؤدي الى نجاح القطاع الإقتصادي والسياحي. كما أكد على أهمية العمل على الجانب التوعوي والثقافي قبل الجانب الخاص بالبنية التحتية لتجنب الممارسات الخاطئة في التنقبل والتي تؤدي الى المزيد من الفوضى وانعدام النظام المروري.



ثم قدمت بلدية بيت لحم فيديو تعريفي عن الخطة المرورية لعام 2030 يشرح كيف يمكن العمل لتنظيم أفضل للتنقل الآمن لجميع أفراد المجتمع من أطفال وسيدات ورجال وكبار في السن وذوي الإحتياجات الخاصة.



وفي كلمة مسجلة لنائب رئيسة بلدية باريس السيد ارنولد نغاتشا قال" بلدية باريس تفتخر بالوقوف الى جانب مدينة بيت لحم" مؤكداً ان بلدية باريس سوف تواصل دعمها لبيت لحم وشكر الوكالة الفرنسية للتنمية وجميع الشركاء القائمين على هذا المشروع على دعمهم.



ومن جانبه القى القنصل الفرنسي العام في القدس السيد رينيه تركواز كلمة أشار فيها الى أن القنصلية الفرنسية العامة تُبدي اهتماما عاليا في مثل هذه المشاريع، مشيداً بالجهود التي بذلها جميع الاطراف لوضع خطة المواصلات لتكون محافظة بيت لحم مكان أفضل لعيش المواطن ولاستقبال الزوار والسياح. كما أشاد بهذه الخطوة التي اتخذتها بلديتا بيت لحم وباريس في هذا الوقت الذي يشهد فيه العالم وباء عالمي لرسم رؤية مستقبلية للمنطقة.



ثم قدم الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للمرور السيد محمد حمدان مداخلة مشيداً بالخطة الطموحة والتي سيتعاونون في تنفيذها، مشيراً الى ضرورة وضع أوليات للعمل المشترك.



في ختام الحفل قدم مدير دائرة التخطيط والتطوير المهندس زياد السايح عرض مصور عن تفاصيل الدراسة، يشرح فيها عن الاحصائيات التي تمت لإعدادها وعرض السيناريوهات المقترحة للمحافظة وآلية اختيار السيناريو المفضل وقدم شرح مفصل عن المشاريع المنبثقة عن هذا السيناريو. وتبع هذا العرض حفل استقبال للحضور.























وفي ختام كلمته وجه سلمان الشكر للقنصلية الفرنسية العامة في القدس على جهودها والوكالة الفرنسية للتنمية لدعمها هذا المشروع وبلدية باريس لتعاونها المستمر في الدعم المادي والتقني وشركة (المجموعة الاستشارية للتنمية والإعمار) CDG ومكتب MOVE MOBILITY الهولندي على تنفيذ المشروع.بدوره أشاد محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد بالجهود المبذولة من كل الشركاء وعلى رأسهم بلدية بيت لحم مؤكداً على أهمية تضافر جهود الجميع لإنجاح الخطة التي ستؤدي الى نجاح القطاع الإقتصادي والسياحي. كما أكد على أهمية العمل على الجانب التوعوي والثقافي قبل الجانب الخاص بالبنية التحتية لتجنب الممارسات الخاطئة في التنقبل والتي تؤدي الى المزيد من الفوضى وانعدام النظام المروري.ثم قدمت بلدية بيت لحم فيديو تعريفي عن الخطة المرورية لعام 2030 يشرح كيف يمكن العمل لتنظيم أفضل للتنقل الآمن لجميع أفراد المجتمع من أطفال وسيدات ورجال وكبار في السن وذوي الإحتياجات الخاصة.وفي كلمة مسجلة لنائب رئيسة بلدية باريس السيد ارنولد نغاتشا قال" بلدية باريس تفتخر بالوقوف الى جانب مدينة بيت لحم" مؤكداً ان بلدية باريس سوف تواصل دعمها لبيت لحم وشكر الوكالة الفرنسية للتنمية وجميع الشركاء القائمين على هذا المشروع على دعمهم.ومن جانبه القى القنصل الفرنسي العام في القدس السيد رينيه تركواز كلمة أشار فيها الى أن القنصلية الفرنسية العامة تُبدي اهتماما عاليا في مثل هذه المشاريع، مشيداً بالجهود التي بذلها جميع الاطراف لوضع خطة المواصلات لتكون محافظة بيت لحم مكان أفضل لعيش المواطن ولاستقبال الزوار والسياح. كما أشاد بهذه الخطوة التي اتخذتها بلديتا بيت لحم وباريس في هذا الوقت الذي يشهد فيه العالم وباء عالمي لرسم رؤية مستقبلية للمنطقة.ثم قدم الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للمرور السيد محمد حمدان مداخلة مشيداً بالخطة الطموحة والتي سيتعاونون في تنفيذها، مشيراً الى ضرورة وضع أوليات للعمل المشترك.في ختام الحفل قدم مدير دائرة التخطيط والتطوير المهندس زياد السايح عرض مصور عن تفاصيل الدراسة، يشرح فيها عن الاحصائيات التي تمت لإعدادها وعرض السيناريوهات المقترحة للمحافظة وآلية اختيار السيناريو المفضل وقدم شرح مفصل عن المشاريع المنبثقة عن هذا السيناريو. وتبع هذا العرض حفل استقبال للحضور.

رام الله - دنيا الوطنأطلقت بلدية بيت لحم اليوم الاثنين الخطة المرورية لمحافظة بيت لحم تحت عنوان استراتيجية النقل والتنقل المستدام للمنطقة الحضرية في بيت لحم للأعوام 2020 – 2030، والتي تعالج التحديات التي تواجهها مدينة بيت لحم بشكل خاص والمحافظة بشكل عام من إزدحامات مرورية وممارسات مرورية خاطئة وارتفاع نسبة التلوث الناتجة عنها.