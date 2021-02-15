شؤون فلسطينية

إطلاق الخطة المرورية لمحافظة بيت لحم

إطلاق الخطة المرورية لمحافظة بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت بلدية بيت لحم اليوم الاثنين الخطة المرورية لمحافظة بيت لحم تحت عنوان استراتيجية النقل والتنقل المستدام للمنطقة الحضرية في بيت لحم للأعوام 2020 – 2030، والتي تعالج التحديات التي تواجهها مدينة بيت لحم بشكل خاص والمحافظة بشكل عام من إزدحامات مرورية وممارسات مرورية خاطئة وارتفاع نسبة التلوث الناتجة عنها. 

وتم تنفيذ الخطة من خلال المجموعة الاستشارية للتنمية والإعمار ومكتب MOVE MOBILITY الهولندي ودائرة التخطيط والمشاريع في بلدية بيت لحم ودائرة المواصلات وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية وبلدية باريس.

وحضر حفل إطلاق الخطة محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، والقنصل الفرنسي في القدس السيد رينيه تركواز، ومدير شرطة مدينة بيت لحم العقيد محمد أبو الرُب، ومديرة مديرية الحكم المحلي المهندسة أروى أبو الهيجاء، ومديرة مديرية التربية والتعليم الأستاذة نسرين عمرو والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للمرور محمد حمدان، ورؤساء بلديات محافظة بيت لحم السيد جهاد خير والسيد رأفت جوابرة والسيد ناجي ردايدة والسيد راتب عبيات والسيد يحيى أبو علي وممثلين عن وزارة السياحة والآثار ووزارة المواصلات.

جرى الحفل في مركز السلام بيت لحم ضمن إجراءات السلامة والوقاية حيث افتُتح بالترحيب بالحضور ثم القى رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان كلمة أشار فيها إلى تحديات التنقل التي تعاني مدينة بيت لحم منها والمتمثلة بأزمة المرور الخانقة بسبب كثرة استعمالات السيارات الخصوصية وضعف المواصلات العامة في المدينة وعدم توفر مساحات آمنة للمشاة في ظل ازدياد أعداد السكان. 

وأكد بأن البلدية عملت على مخاطبة هذه القضايا على مستوى محافظة بيت لحم لأن الحل يكمن في التخطيط المُشترك للمدن المجاورة والمحيطة لمدينة بيت لحم، ولأن الحلول الفردية لن تحل هذه المشكلة. 

وفي ختام كلمته وجه سلمان الشكر للقنصلية الفرنسية العامة في القدس على جهودها والوكالة الفرنسية للتنمية لدعمها هذا المشروع وبلدية باريس لتعاونها المستمر في الدعم المادي والتقني وشركة (المجموعة الاستشارية للتنمية والإعمار)  CDG ومكتب  MOVE MOBILITY الهولندي على تنفيذ المشروع.

بدوره أشاد محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد بالجهود المبذولة من كل الشركاء وعلى رأسهم بلدية بيت لحم مؤكداً على أهمية تضافر جهود الجميع لإنجاح الخطة التي ستؤدي الى نجاح القطاع الإقتصادي والسياحي. كما أكد على أهمية العمل على الجانب التوعوي والثقافي قبل الجانب الخاص بالبنية التحتية لتجنب الممارسات الخاطئة في التنقبل والتي تؤدي الى المزيد من الفوضى وانعدام النظام المروري.  

ثم قدمت بلدية بيت لحم فيديو تعريفي عن الخطة المرورية لعام 2030 يشرح كيف يمكن العمل لتنظيم أفضل للتنقل الآمن لجميع أفراد المجتمع من أطفال وسيدات ورجال وكبار في السن وذوي الإحتياجات الخاصة.

وفي كلمة مسجلة لنائب رئيسة بلدية باريس السيد ارنولد نغاتشا قال" بلدية باريس تفتخر بالوقوف الى جانب مدينة بيت لحم" مؤكداً ان بلدية باريس سوف تواصل دعمها لبيت لحم وشكر الوكالة الفرنسية للتنمية وجميع الشركاء القائمين على هذا المشروع على دعمهم.

ومن جانبه القى القنصل الفرنسي العام في القدس السيد رينيه تركواز كلمة أشار فيها الى أن القنصلية الفرنسية العامة تُبدي اهتماما عاليا في مثل هذه المشاريع، مشيداً بالجهود التي بذلها جميع الاطراف لوضع خطة المواصلات لتكون محافظة بيت لحم مكان أفضل لعيش المواطن ولاستقبال الزوار والسياح. كما أشاد بهذه الخطوة التي اتخذتها بلديتا بيت لحم وباريس في هذا الوقت الذي يشهد فيه العالم وباء عالمي لرسم رؤية مستقبلية للمنطقة.

ثم قدم الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للمرور السيد محمد حمدان مداخلة مشيداً بالخطة الطموحة والتي سيتعاونون في تنفيذها، مشيراً الى ضرورة وضع أوليات للعمل المشترك.

في ختام الحفل قدم مدير دائرة التخطيط والتطوير المهندس زياد السايح عرض مصور عن تفاصيل الدراسة، يشرح فيها عن الاحصائيات التي تمت لإعدادها وعرض السيناريوهات المقترحة للمحافظة وآلية اختيار السيناريو المفضل وقدم شرح مفصل عن المشاريع المنبثقة عن هذا السيناريو. وتبع هذا العرض حفل استقبال للحضور.











أخبار ذات صلة

الرجوب يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي آخر المستجدات السياسية

الرجوب يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي آخر المستجدات السياسية

حماس: تأسيس رابطة لليهود بدول الخليج سيؤدي لمزيد من التخريب الأمني والاجتماعي

حماس: تأسيس رابطة لليهود بدول الخليج سيؤدي لمزيد من التخريب الأمني والاجتماعي

مجدلاني يطلع ممثل الاتحاد الأوروبي على آخر المستجدات السياسية

مجدلاني يطلع ممثل الاتحاد الأوروبي على آخر المستجدات السياسية

جبهة النضال تدين قرار القضاء الشرعي بغزة بشأن &#34;منع السفر والتنقل&#34;

جبهة النضال تدين قرار القضاء الشرعي بغزة بشأن "منع السفر والتنقل"

بلدية رام الله تعلن عن ست غرف طوارئ موزعة بالمدينة لمواجهة العاصفة الثلجية

بلدية رام الله تعلن عن ست غرف طوارئ موزعة بالمدينة لمواجهة العاصفة الثلجية

&#34;المنظمات الأهلية&#34;: نحو رفع نسبة التسجيل للانتخابات باعتباره حق المواطن للمشاركة

"المنظمات الأهلية": نحو رفع نسبة التسجيل للانتخابات باعتباره حق المواطن للمشاركة

الشرطة توجه تحذيراً للمواطنين والسائقين بشأن المنخفض الجوي

الشرطة توجه تحذيراً للمواطنين والسائقين بشأن المنخفض الجوي

هيئة حقوقية توجه مطالبة للقضاء الشرعي بغزة بشأن التعميم القضائي &#34;منع السفر&#34;

هيئة حقوقية توجه مطالبة للقضاء الشرعي بغزة بشأن التعميم القضائي "منع السفر"

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الرجوب يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي آخر المستجدات السياسية

الرجوب يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي آخر المستجدات السياسية

مجدلاني يطلع ممثل الاتحاد الأوروبي على آخر المستجدات السياسية

مجدلاني يطلع ممثل الاتحاد الأوروبي على آخر المستجدات السياسية

جبهة النضال تدين قرار القضاء الشرعي بغزة بشأن &#34;منع السفر والتنقل&#34;

جبهة النضال تدين قرار القضاء الشرعي بغزة بشأن "منع السفر والتنقل"

بلدية رام الله تعلن عن ست غرف طوارئ موزعة بالمدينة لمواجهة العاصفة الثلجية

بلدية رام الله تعلن عن ست غرف طوارئ موزعة بالمدينة لمواجهة العاصفة الثلجية

&#34;المنظمات الأهلية&#34;: نحو رفع نسبة التسجيل للانتخابات باعتباره حق المواطن للمشاركة

"المنظمات الأهلية": نحو رفع نسبة التسجيل للانتخابات باعتباره حق المواطن للمشاركة

إطلاق الخطة المرورية لمحافظة بيت لحم

إطلاق الخطة المرورية لمحافظة بيت لحم

شكري: موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية ودعم حقوق الفلسطينيين وصولا لإقامة دولتهم

شكري: موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية ودعم حقوق الفلسطينيين وصولا لإقامة دولتهم

قوات الاحتلال تنسحب من أمام غرفة الأسير مسالمة بمستشفى (سوروكا)

قوات الاحتلال تنسحب من أمام غرفة الأسير مسالمة بمستشفى (سوروكا)

منوعات

شاهد: بعد طلبها الطلاق.. ماذا قال تامر حسني عن بسمة بوسيل

شاهد: بعد طلبها الطلاق.. ماذا قال تامر حسني عن بسمة بوسيل

الأمير هاري يعلن انتظاره ابنه الثاني .. ولكن هل سيعتبر ولي للعهد؟

الأمير هاري يعلن انتظاره ابنه الثاني .. ولكن هل سيعتبر ولي للعهد؟

بعد بوادر الانفصال .. رسائل عشق ساخنة بين ديما بياعة وزوجها

بعد بوادر الانفصال .. رسائل عشق ساخنة بين ديما بياعة وزوجها

شاهد: أحمد الفيشاوي يثير الجدل بتصريحاته حول تعاطيه المخدرات..ويهين أبناء منطقته

شاهد: أحمد الفيشاوي يثير الجدل بتصريحاته حول تعاطيه المخدرات..ويهين أبناء منطقته

(يوتيوب) يضع محمد فؤاد في موقف محرج .. والأخير يرد بعنف

(يوتيوب) يضع محمد فؤاد في موقف محرج .. والأخير يرد بعنف

شاهد: لطيفة تذرف الدموع في عيد ميلادها ..من السبب؟

شاهد: لطيفة تذرف الدموع في عيد ميلادها ..من السبب؟

شاهد: كيف احتفل الفنانين بعيد الحب

شاهد: كيف احتفل الفنانين بعيد الحب

الهام شاهين تحتفل وتعلق &#34;قضيت أحلى فلانتاين في حياتي&#34;

الهام شاهين تحتفل وتعلق "قضيت أحلى فلانتاين في حياتي"

السلطات الإماراتية تغلق مطعم (الشيف بوراك).. وسط تكتم شديد

السلطات الإماراتية تغلق مطعم (الشيف بوراك).. وسط تكتم شديد

درة وزوجها يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي بسيارة فارهة بعيد الحب..ما حقيقتها

درة وزوجها يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي بسيارة فارهة بعيد الحب..ما حقيقتها

عربي

مجلس النواب الليبي يقرر الاجتماع في سرت لمنح الثقة للحكومة الجديدة

مجلس النواب الليبي يقرر الاجتماع في سرت لمنح الثقة للحكومة الجديدة

الحوثيون يعلنون استهداف مطاري جدة وأبها في السعودية وتوقفهما ساعتين

الحوثيون يعلنون استهداف مطاري جدة وأبها في السعودية وتوقفهما ساعتين

رئيس الحكومة التونسية يُقيل عدداً من الوزراء

رئيس الحكومة التونسية يُقيل عدداً من الوزراء

الإمارات تكشف هوية سفيرها في إسرائيل

الإمارات تكشف هوية سفيرها في إسرائيل