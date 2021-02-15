الشرطة توجه تحذيراً للمواطنين والسائقين بشأن المنخفض الجوي



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن الشرطة تدعو السائقين إلى أخذ أقصى درجات الحذر خلال القيادة والمحافظة على مسافة أمان كافية وعدم إستخدام الفرامل بشكل مفاجئ والقيادة بغيار ثقيل وعدم السير بسرعة عالية وعدم التجاوز على المفترقات والمنعطفات.



وتناشد السائقين بعدم التحدث بالهاتف النقال أثناء القيادة ووضع حزام الأمان وضرورة عدم التدخين في المركبات والسير بحذر خوفاً من التزحلق بسبب الصقيع والإنجماد وتساقط الأمطار والثلوج وعدم السير وسط السيول تفاديا لوقوع حوادث السير وحدوث الانزلاقات وجنوح بعض المركبات على الطريق والإقلال من الحركة ما أمكن.



وتحذر المواطنين كذلك من سرعة الرياح التي ستصاحب المنخفض ولا بد من تثبيت كل ما هو عرضه للتطاير وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى بعد التأكد من أن الطرق سالكة وتدعوا المواطنين لإستخدام التدفئة الآمنة وإطفائها عند الخلود للنوم وإجراء صيانة لشبكة الكهرباء.



كما وتشير الشرطة إلى ضرورة التواصل على رقم الشرطة المجاني (100) في حال التعرض لأي طارئ لا قدر الله.

ويستمر المنخفض لعدة أيام، يتخلله أمطار غزيرة ورياح عاصفة وتوقعات لتساقط الثلوج على المرتفعات.