شؤون فلسطينية

الشرطة توجه تحذيراً للمواطنين والسائقين بشأن المنخفض الجوي

الشرطة توجه تحذيراً للمواطنين والسائقين بشأن المنخفض الجوي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذر الشرطة المواطنين والسائقين بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي القادم وفق تقديرات دائرة الأرصاد الجوية والذي ستتعرض له البلاد.

ويستمر المنخفض لعدة أيام، يتخلله أمطار غزيرة ورياح عاصفة وتوقعات لتساقط الثلوج على المرتفعات.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن الشرطة تدعو السائقين إلى أخذ أقصى درجات الحذر خلال القيادة والمحافظة على مسافة أمان كافية وعدم إستخدام الفرامل بشكل مفاجئ والقيادة بغيار ثقيل وعدم السير بسرعة عالية وعدم التجاوز على المفترقات والمنعطفات.

وتناشد السائقين بعدم التحدث بالهاتف النقال أثناء القيادة ووضع حزام الأمان وضرورة عدم التدخين في المركبات والسير بحذر خوفاً من التزحلق بسبب الصقيع والإنجماد وتساقط الأمطار والثلوج وعدم السير وسط السيول تفاديا لوقوع حوادث السير وحدوث الانزلاقات وجنوح بعض المركبات على الطريق والإقلال من الحركة ما أمكن.

وتحذر المواطنين كذلك من سرعة الرياح التي ستصاحب المنخفض ولا بد من تثبيت كل ما هو عرضه للتطاير وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى بعد التأكد من أن الطرق سالكة وتدعوا المواطنين لإستخدام التدفئة الآمنة وإطفائها عند الخلود للنوم وإجراء صيانة لشبكة الكهرباء.

كما وتشير الشرطة إلى ضرورة التواصل على رقم الشرطة المجاني (100) في حال التعرض لأي طارئ لا قدر الله.


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