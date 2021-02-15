شاهد: "الداخلية" بغزة تعلن بدء المقابلات الشخصية للمتقدمات لوظيفة أفراد-إناث











رام الله - دنيا الوطنشرعت هيئة التنظيم والإدارة في وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، صباح اليوم الاثنين، بعقد المقابلات الشخصية للمتقدمات لوظيفة أفراد-إناث، للعمل في قوى الأمن الفلسطينية، وذلك في مقر كلية الرباط الجامعية غرب مدينة غزة.وترأس لجنة المقابلات مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، بمشاركة مدير إدارة الشرطة النسائية العقيد نارمين، وأعضاء آخرين من الجهات المختصة.من جهته أوضح رئيس هيئة التنظيم والإدارة، العميد بهجت أبو سلطان أن عدد المتقدمات لمرحلة المقابلة الشخصية واللواتي اجتزن اختبارات الفحص الطبي بنجاح بلغ 260 متسابقة، سيجري مقابلتهن من قبل لجنة مختصة، ولمدة يومين فقط.وأشار أبو سلطان إلى أنه تم وضع محاور التقييم بدقة لقياس الكفاءة الشخصية والمهنية، والمهارات الفنية للمتقدمات، وذلك بعد دراسة مستفيضة ودقيقة، لاختيار أفضل الكفاءات بحيث تتناسب مع المواصفات التي تلبي طموحات واحتياجات الوزارة، وترتقي إلى مستوى الرؤى والتطلعات.وبيَّن أن اللجنة ستوجه عدداً من الأسئلة التي تهدف للكشف عن شخصية المتسابقة وقدراتها الثقافية، بالإضافة إلى قياس البعد النفسي والانفعالي واختبار سلامة النطق لديهن، وأسئلة أخرى.وأكد مدير هيئة التنظيم والإدارة حرص قيادة الوزارة في استثمار رأس المال البشري وتنميته، وبناء قدراته الذاتية وتزويده بأحدث العلوم والمعارف، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لتقدم الوطن ورفعته، مشيداً بجهود جميع الجهات المشرفة على مراحل المسابقة المختلفة، من أجل إنجاحها.يُذكر أن هيئة التنظيم والإدارة أعلنت في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عن فتح باب التسجيل لمسابقة تعيين أفراد - إناث للعمل في قوى الأمن الفلسطينية.