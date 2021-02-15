شؤون فلسطينية

العالول: الإنتخابات مصلحة لا بد لها من أن تحقق مصالح لشعبنا

العالول: الإنتخابات مصلحة لا بد لها من أن تحقق مصالح لشعبنا
رام الله - دنيا الوطن
التقى محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح في مكتبه ظهر اليوم بالسيد سفين كون فون بورغسدورف ممثل الإتحاد الأوروبي في فلسطين.

واستعرض العالول إهتمام واصرار حركة فتح على اجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية لما بإجرائها من اهمية على صعيد الوضع الداخلي الفلسطيني الذي يحتاج إلى تحقيق وحماية الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية، ولما بإجرائها من حماية لقيم الديمقراطية التي تؤمن بها حركة فتح كحركة تحرر وطني، وتمثيل لجيل لم يمارس حقه الديمقراطي بالإنتخاب والترشح، الذي غيبت عنه هذه العملية لأكثر من خمسة عشر عاما.

واطلع العالول ضيفه على استعدادات حركة فتح لتحقيق إجراء الإنتخابات كهدف لا بد من انجازه وفق مرسوم الرئيس الفلسطيني، الذي صدر لإجراء هذه الإنتخابات بالتوالي لتحقيق مصالح عليا للشعب الفلسطيني مؤكدا ان هذه الإنتخابات مصلحة لا بد لها من ان تحقق مصالح لشعبنا.

كما أكد على اهمية توفير كافة أشكال الدعم التي تحتاجها العملية الانتخابية، وإرسال مراقبين دوليين للإشراف على الاقتراع، كما طالب بالضغط على إسرائيل لتمكين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة من المشاركة بالانتخابات، سواء بالترشح أو الاقتراع.

من جهته، أكد بورغسدورف دعم الاتحاد الأوروبي لإجراء الانتخابات بفلسطين، واستعداده لتوفير الرقابة والدعم الفني للجنة الانتخابات المركزية، ومتابعة الأتحاد الأوروبي واهتمامه بهذه العملية.

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