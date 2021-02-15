غزي يطلق اسم مروان البرغوثي على مولوده الجديد





دنيا الوطن - عبدالهادي مسلمأطلق، المواطن أحمد محمد شحادة، من مخيم المغازي، وسط قطاع غزة، على مولوده الجديد، مروان البرغوثي، تيمناً بالقائد الأسير مروان البرغوثي.وأجرت، فدوى، زوجة الأسير البرغوثي، اتصالاً مع والد الطفل، لتهئنتهما بالمولود والاطمئنان على صحته، معربة عن فرحة الأسير مروان (أبو القسام)، وعائلته، بالخبر.وعن سبب تسمية الطفل المولود بهذا الاسم، قال والده: "في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها قضيتنا، وتقديرا لمن افنوا زهرة وسنين عمرهم خلف القضبان ليدفعوا ثمن حرية شعبنا العظيم وكرامته وخصوصاً القائد مروان البرغوثي، أسميت ابني مروان البرغوثي، المولود في يوم الجمعة الموافق 12 شباط/ فبراير 2021".وتابع: "أشكر زوجة الأسير القائد البرغوثي، التي تواصلت معي، وقدمت لي التهاني، واطمأنت على صحة زوجتي وطفلي مروان، وأبلغتني تهاني زوجها القائد مروان ومدى سعادته عندما علم بذلك".