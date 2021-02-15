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مجلس النواب الليبي يقرر الاجتماع في سرت لمنح الثقة للحكومة الجديدة

مجلس النواب الليبي يقرر الاجتماع في سرت لمنح الثقة للحكومة الجديدة
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (روسيا اليوم)، بأن مجلس النواب، قرر عقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة في مدينة سرت.

واجتمع أعضاء مجلس النواب الليبي بطبرق بشرق البلاد في جلسة تشاورية للاتفاق على الترتيبات الضرورية، قبل منح الثقة للحكومة الجديدة، التي يقودها عبد الحميد الدبيبة.

وكانت خلافات داحل مجلس النواب الليبي، حول مكان انعقاد الجلسة التشاورية يوم 15 شباط/ فبراير، نجم عنها توجيه دعوتين لجلستين في ذات الموعد، واحدة في طبرق وأخرى في مدينة صبراتة إلى الغرب من العاصمة طرابلس.

وكانت أبواب الترشح، لتولي الحقائب الوزارية في الحكومة الليبية المؤقتة الجديدة، قد أغلقت يوم الأحد.

وسيتولى رئيس السلطة التنفيذسة الجديدة في ليبيا، تقييم السير الذاتية للمترشحين، ومن بعد ذلك، سيقدم تشكيلته الوزارية لمجلس النواب؛ لمنحها الثقة في مدة لا تتجاوز 3 أسابيع.

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