الحوثيون يعلنون استهداف مطاري جدة وأبها في السعودية وتوقفهما ساعتين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الاثنين، استهداف مطاري جدة وأبها في السعودية، بطائرات مسيرة، مشيرة إلى "توقف المطارين لساعتين".
وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع: "بفضل الله وكرمه، سلاح الجو المسير، ينفذ هجوماً جوياً على مطاري جدة وأبها الدوليين، صباح اليوم الاثنين، بطائرتي صماد 3 وقاصف 2k"، لافتاً إلى أن "الإصابة كانت دقيقة، ونتج عنها توقف المطارين لساعتين متتاليتين"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
وأضاف: "تأتي هذه العمليات، في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان العسكري، وحصاره المتواصل على شعبنا اليمني".
أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الاثنين، استهداف مطاري جدة وأبها في السعودية، بطائرات مسيرة، مشيرة إلى "توقف المطارين لساعتين".
وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع: "بفضل الله وكرمه، سلاح الجو المسير، ينفذ هجوماً جوياً على مطاري جدة وأبها الدوليين، صباح اليوم الاثنين، بطائرتي صماد 3 وقاصف 2k"، لافتاً إلى أن "الإصابة كانت دقيقة، ونتج عنها توقف المطارين لساعتين متتاليتين"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
وأضاف: "تأتي هذه العمليات، في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان العسكري، وحصاره المتواصل على شعبنا اليمني".
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