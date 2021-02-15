الحوثيون يعلنون استهداف مطاري جدة وأبها في السعودية وتوقفهما ساعتين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الاثنين، استهداف مطاري جدة وأبها في السعودية، بطائرات مسيرة، مشيرة إلى "توقف المطارين لساعتين".



وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع: "بفضل الله وكرمه، سلاح الجو المسير، ينفذ هجوماً جوياً على مطاري جدة وأبها الدوليين، صباح اليوم الاثنين، بطائرتي صماد 3 وقاصف 2k"، لافتاً إلى أن "الإصابة كانت دقيقة، ونتج عنها توقف المطارين لساعتين متتاليتين"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضاف: "تأتي هذه العمليات، في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان العسكري، وحصاره المتواصل على شعبنا اليمني".