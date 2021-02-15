الشؤون المدنية: اتفاق لرفع قدرة الكهرباء بطولكرم وخط جديد قبل نهاية العام

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، أنها توصلت لاتفاق برفع قدرة الطاقة الكهربائية في مدينة طولكرم والمناطق المحيطة، بواقع 5 ميغاواط، والتي ستحل مشكلة المدينة مدة عام، حيث سيبدأ العمل برفعها وتنفيذها في المدينة مساء اليوم.



وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم الاثنين، أن هذا الاتفاق، يأتي بعد جهود حثيثة، بذلتها مع الجانب الإسرائيلي، وبالشراكة مع سلطة الطاقة الفلسطينية، وبلدية طولكرم، وشركة النقل الفلسطينية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضافت، أنه تم الاتفاق أيضاً على إضافة خط كهرباء جديد، سيتم تنفيذه قبل نهاية العام الجاري، ليضيف قدرة طاقة حجمها 20 ميغاواط، لإضافة القدرة الكهربائية للمدينة ومحيطها، بعد عناء طويل في عدم كفاية قدرة الطاقة في السنوات السابقة، لتغطية المدينة بكافة احتياجاتها من هذا القطاع.