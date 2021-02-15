الإمارات تكشف هوية سفيرها في إسرائيل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفاد مكتب دبي الإعلامي، مساء يوم الأحد، بأن محمد محمود آل خاجة، أدى اليمين القانونية، كأول سفير للإمارات في إسرائيل.



وقال المكتب: إن محمد محمود آل خاجة: "أدى اليمين كأول سفير للدولة في إسرائيل أمام محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وبحضور منصور بن زايد"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وتسلم محمد بن راشد، اليوم، أوراق اعتماد سفراء جدد لدى الدولة، وذلك في قصر الوطن بأبوظبي.



ويأتي هذا الإجراء، في إطار تطبيق اتفاق السلام، الذي وقعت عليه الإمارات وإسرائيل في 15 أيلول/ سبتمبر 2020 في البيت الأبيض، بوساطة من إدارة الرئيس الأمريكي السباق، دونالد ترامب.



وتبادلت الإمارات وإسرائيل، طلبات رسمية لفتح السفارات، وسبق أن كشفت مصادر مطلعة، أن البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في أبو ظبي، ستكون من أكبر سفارات إسرائيل في العالم.