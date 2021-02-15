حماس: تصاعد اقتحامات المستوطنين لباحات الأقصى يهدف لفرض وقائع جديدة بالمسجد

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رام الله - دنيا الوطن

أكد حازم قاسم، الناطق باسم حركة (حماس)، أن تصاعد اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، يهدف إلى تسارع فرض وقائع جديدة خطيرة في المسجد، وتطبيق حقيقي لسياسة التهويد، التي ترعاها حكومة الاحتلال.



وقال قاسم في تصريح له، مساء اليوم الاثنين: "إن تزايد معدل الاقتحامات للأقصى، ومشاركة مسؤولين في حكومة الاحتلال، يعكس الاستهتار الكبير من المؤسسة الصهيونية لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، وللمنظومة العربية على وجه الخصوص"، بحسب ما جاء على موقع الحركة الإلكتروني.



وأشار الناطق باسم حركة (حماس)، إلى أن تزايد المخاطر حول المسجد الأقصى وهويته، تتطلب استنفارًا شعبيًا ورسميًا لحماية المسجد، وشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، وعلى بواباته، والاستبسال في حمايته والدفاع عنه.