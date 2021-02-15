لجنة الانتخابات المركزية تُحذر من صفحات وحسابات تنتحل اسمها وشعارها

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رام الله - دنيا الوطن

حذرت لجنة الانتخابات المركزية، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ينتحلون اسم اللجنة وشعارها؛ لبث رسائل للجمهور بشكل مخالف للقانون، مؤكدة على حقها بملاحقة هذه الصفحات والقائمين عليها.



وأشارت لجنة الانتخابات في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إلى أنها رصدت منذ بدء التحضير للانتخابات الفلسطينية 2021، مجموعة من الصفحات والحسابات على مختلف مواقع التواصل، التي تحمل اسم اللجنة وشعارها، وتقوم بنشر أخبار ومعلومات حول العملية الانتخابية، مؤكدة على أنها ستتابع هذه الحسابات المشبوهة بالطرق القانونية، لدى الجهات المختصة من أجل اتخاذ المقتضى القانوني بحقها، ووقفها بشكل نهائي؛ لما قد تسببه من تشويش وتضليل في مصدر المعلومات التي تقدمها، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأهابت اللجنة، بكافة وسائل الإعلام توخي الدقة عند تداول المعلومات، وحصرها بتلك التي تصدر عن اللجنة من خلال منصاتها المعتمدة، مشددة على أنها الجهة الوحيدة المخولة بموجب القانون، بالتنظيم والإشراف على الانتخابات.



وأكدت أنها تعمل على توعية الجمهور في جميع مراحل العملية الانتخابية، من خلال بث رسائل عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وعبر وسائل الإعلام التي تثمن اللجنة دورها الإعلامي والتوعوي.