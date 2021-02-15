إصابة شاب برضوض عقب اعتداء مستوطنين عليه جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أصيب، اليوم الاثنين، شاب برضوض، عقب اعتداء مستوطنين عليه في أراضي اللبن الشرقية جنوب نابلس.
وقال رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية، يعقوب عويس: إن مستوطنين، هاجموا الشاب صلاح ماجد سميح دراغمة (28 عاماً)، أثناء زراعته أشجار زيتون، واعتدوا عليه بالضرب، الأمر الذي أدى إلى إصابته برضوص، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
أصيب، اليوم الاثنين، شاب برضوض، عقب اعتداء مستوطنين عليه في أراضي اللبن الشرقية جنوب نابلس.
وقال رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية، يعقوب عويس: إن مستوطنين، هاجموا الشاب صلاح ماجد سميح دراغمة (28 عاماً)، أثناء زراعته أشجار زيتون، واعتدوا عليه بالضرب، الأمر الذي أدى إلى إصابته برضوص، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
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