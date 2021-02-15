إصابة شاب برضوض عقب اعتداء مستوطنين عليه جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، اليوم الاثنين، شاب برضوض، عقب اعتداء مستوطنين عليه في أراضي اللبن الشرقية جنوب نابلس.



وقال رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية، يعقوب عويس: إن مستوطنين، هاجموا الشاب صلاح ماجد سميح دراغمة (28 عاماً)، أثناء زراعته أشجار زيتون، واعتدوا عليه بالضرب، الأمر الذي أدى إلى إصابته برضوص، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.