شؤون فلسطينية

إصابة شاب برضوض عقب اعتداء مستوطنين عليه جنوب نابلس

إصابة شاب برضوض عقب اعتداء مستوطنين عليه جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أصيب، اليوم الاثنين، شاب برضوض، عقب اعتداء مستوطنين عليه في أراضي اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية، يعقوب عويس: إن مستوطنين، هاجموا الشاب صلاح ماجد سميح دراغمة (28 عاماً)، أثناء زراعته أشجار زيتون، واعتدوا عليه بالضرب، الأمر الذي أدى إلى إصابته برضوص، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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