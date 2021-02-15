القدس: الاحتلال يعتقل أربعة شبان من بيت حنينا

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أربعة شبان بعد مداهمة منازلهم في حي الأشقرية ببلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة.



وقال أمين سر اللجنة التنظيمية في حركة (فتح) في بيت حنينا، عامر عوض: "إن مجموعة كبيرة من شرطة الاحتلال وأجهزتها المخابراتية، داهمت منازل الشبان (محمود أبو طاعة، وأحمد أبو طاعة، ومعتز بسيسو، وعلي الدر) واعتقلتهم بعد تفتيش مذل لمنازلهم"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف، بعد ساعات من التفتيش، وفحص الهويات الشخصية للشبان وعائلاتهم، تم اقتيادهم لغرف التحقيق.



وأشار الناشط في منطقة شعفاط بيت حنينا التنظيمية، باسل عابد، إلى أن قوات الاحتلال، تواصل اقتحام البلدتين، والتعرض لشبانهما، حيث اعتقلت يوم أمس 4 شبان من شعفاط بعد مداهمة منازلهم وترهيب أهاليهم، في إطار خطتها للتضييق على المقدسيين.