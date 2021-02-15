شؤون فلسطينية

القطاع لم يسجل أي حالة وفاة.. خمس وفيات بالضفة والقدس و1048 إصابة جديدة بـ(كورونا)

القطاع لم يسجل أي حالة وفاة.. خمس وفيات بالضفة والقدس و1048 إصابة جديدة بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، اليوم الإثنين، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 93.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6%، ونسبة الوفيات  1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 3 وفيات في الضفة الغربية ( رام الله 1، الخليل 1، سلفيت1)، وحالتي وفاة في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس (18)، الخليل (136)، سلفيت (75)، جنين (62)، نابلس (90)، بيت لحم (94)، طوباس (17)، أريحا والأغوار (18)، طولكرم (33)، رام الله والبيرة (191)، قلقيلية (27)"، مدينة القدس (208)، قطاع غزة (79).  

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس (43)، الخليل (31)، سلفيت (25)، جنين (11)، نابلس (61)، بيت لحم (0)، طوباس (18)، أريحا والأغوار (8)، طولكرم (20)، رام الله والبيرة (158)، قلقيلية (8)"، مدينة القدس (182)، قطاع غزة (350).  

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 63 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 23  مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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