داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

غزة - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن آلية سفر المواطنين عبر (معبر رفح البري) جنوبي قطاع غزة، ليوم غدٍ الثلاثاء.وأكدت الوزارة في تصريح لها، أن السفر، سيكون للحافلات المتبقية من الرابعة حتى السادسة من كشف رقم (2/2021)، وعليهم التواجد غداً الساعة السادسة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، من أجل تسهيل سفرهم.وشددت الوزارة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.