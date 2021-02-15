اشتية: غداً تنتهي الفترة المحددة للتسجيل للانتخابات التشريعية.. وطرأ تأخير على وصول لقاحات (كورونا)











رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، أن يوم غدٍ الثلاثاء، تنتهي الفترة المحددة للتسجيل للانتخابات التشريعية، المقرر عقدها يوم 22 أيار/ مايو المقبل، داعياً كل من لم يسجلوا في سجل الناخبين حتى الآن إلى المسارعة في التسجيل؛ ليتسنى لهم اختيار ممثليهم في الانتخابات المرتقبة.وأشار اشتية في مستهل جلسة الحكومة، التي عقدت، اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، إلى أن نسبة التسجيل حتى الآن قد بلغت 88% في الضفة، و90% في قطاع غزة، وهي نسبة تبعث على الارتياح وتعكس توق المواطنين وتعطشهم لممارسة حقهم في العملية الديمقراطية.وقال: "نتطلع الى ارتفاع هذه النسبة خلال الساعات الأربع والعشرين المتبقية من التسجيل، وأحث كل من لم يسجلوا أسماءهم في سجل الناخبين حتى الآن إلى المسارعة للتسجيل، ليتسنى لهم المشاركة في اختيار ممثليهم في الانتخابات المرتقبة التي تشكل بوابة لتجديد حياتنا الديموقراطية على أسس من الحرية والتعددية والشراكة الوطنية".وفيما يتعلق بفيروس (كورونا)، أكد اشتية، أن مجلس الوزراء يجدد إجراءات مواجهة تفشي فيروس (كورونا) اعتباراً من يوم بعد غدٍ الأربعاء، نظرا لازدياد أعداد الإصابات خلال الأيام الماضية.وأضاف: "إن مؤشرات انتشار الفيروس هي التي اضطرتنا لإغلاق العديد من المناطق، وأدعو الى استمرار التقيد بالتدابير الوقائية، والحفاظ على الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد، وعدم إقامة التجمعات، في الوقت الذي عادت فيه العديد من دول العالم لتدابير الإغلاق؛ لمواجهة السلالات الجديدة من الفيروس الأشد فتكا، والأسرع انتشارا، والتي تحصد المزيد من الضحايا حول العالم".وأشار إلى أنه طرأ تأخير على وصول كميات اللقاح المطلوبة لإطلاق عملية التطعيم، وعليه سيتم الإعلان عن موعد جديد للتطعيم، حين استلام كميات اللقاح اللازمة.وقال: "كنا قد أعلنا الأسبوع الماضي عن البدء بعملية تطعيم المواطنين منتصف الشهر الجاري، وذلك بعد اكتمال تطعيم الكوادر الصحية، ولكن تأخيرا قد طرأ على وصول كميات اللقاح المطلوبة أدى الى تأخير الموعد الى وقت لاحق سيتم الإعلان عنه حال استلامنا لكميات اللقاح متعددة المصادر، حيث سيشمل التطعيم الأشخاص الأولى بالرعاية من أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن".وبهذا الصدد، أشار إلى أنه بعد اكتمال تطعيم هذه الفئات سيتم المباشرة بتطعيم الكوادر التعليمية في المدارس، والجامعات، لأهمية الحفاظ على استمرار العملية التعليمية دون توقف.وفي سياق منفصل، تطرّق إلى إرهاب المستوطنين المنظم خلال الأيام الماضية بحق أبناء شعبنا، والذي ذهب ضحيته الشهيدان بلال بواطنة من البيرة، وعزام عامر من كفر قليل في نابلس، بعد تعرضهما للدهس من قبل مستوطنين، إضافة الى عمليات الاعتداء على الأراضي في العديد من القرى، والبلدات، والتي تسببت في إصابة عشرات المواطنين دفاعا عن بيوتهم وأراضيهم.وشدد رئيس الوزراء على رفع كافة الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها جرائم حرب، وفق القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، خاصة تلك المتعلقة بتهجير المواطنين، وإزالة التجمعات البدوية، والرعوية في الأغوار، ومسافر يطا، وغيرها من التجمعات، في انتهاك فاضح للقانون الدولي، وتحدٍ لإرادة المجتمع الدولي، التي أعربت عن إدانتها لتلك الانتهاكات، وطالبت بوقفها.كما أدان محاولات سلطات الاحتلال إقامة مستوطنة (E1)، التي ستضم 12 الف وحدة استيطانية وسيتم ربطها بمستوطنة "معالي ادوميم"، وما سيتبع ذلك من عزل لمدينة القدس عن الأغوار، وفصل شمال الضفة عن جنوبها.وطالب المجتمع الدولي والادارة الاميركية الجديدة بالتدخل لمنع تنفيذ هذا المخطط، الذي من شأنه أن يقوض حل الدولتين.ونوه إلى أن الصندوق القومي اليهودي سينشط في الضفة الغربية والقدس، وعليه أطلب من المواطنين الحذر من محاولات تزوير وخداع، والاهتمام بأراضيهم، وزراعتها، والحفاظ عليها كما كان دائما.وبهذا الخصوص، أكد أنه سيتم ادراج هذا الصندوق كأحد أدوات الاستعمار الاستيطاني أمام الجنائية الدولية ليتم مقاضاته هناك، مشيرا إلى أن الصندوق مسجل في بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل كجمعية خيرية يتقاضى تبرعات يتم اعفاؤها من الضرائب، وهذه الأموال تستخدم في بناء المستعمرات، وللمستعمرات، وهذا غير قانوني وغير شرعي.في سياق آخر، قال: "أطلب من المواطنين الحذر من محاولات تزوير وخداع قد يلجأ لها بعض السماسرة، وأدعوهم للحفاظ على أراضيهم وزراعتها، كما كانوا دائماً، وسوف نُدرِج الصندوق القومي اليهودي- الذي يبدو أنه سَينشَط في الضفة الغربية والقدس- كإحدى أدوات الاستعمار الاستيطاني، أمام المحكمة الجنائية الدولية".وتقدم اشتية، بخالص العزاء لذوي الكاتب والشاعر والأديب مريد البرغوثي، وكذلك عائلتي الشهيـدين بلال بواطنة، وعزام عامر، ونسأل الله أن يتغمدهم برحمته.