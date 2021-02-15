طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)









غزة - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الاثنين، تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة بالقطاع.وبحسب الخارطة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس بين المواطنين الفلسطينيين في القطاع، 53593 إصابة.وكانت الوزارة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، عدم تسجيل أي حالة وفاة، بينما سجلت 79 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في مختلف مناطق القطاع.