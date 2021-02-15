إغلاق بلدية عزون شرق قلقيلية بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ قلقيلية، رافع رواجبة، اليوم الاثنين، إغلاق مقر بلدية عزون شرق قلقيلية لمدة يومين، بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا).



وأفاد رواجبة، بأن الإغلاق، جاء نظراً لظهور إصابات جديدة ومخالطين، ولإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الفيروس.