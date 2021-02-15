الاحتلال يفتش منازل وينصب حواجز في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خربة قلقس جنوب الخليل، وفتشت عدة منازل، ونصبت حواجز عسكرية.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، عبثت بمحتويات المنازل، عرف من أصحابها، يعقوب ومحمد أبو تركي.



وعلى صعيد آخر، نصبت قوات الاحتلال، حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات سعير ويطا وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.