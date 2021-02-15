97 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى صباح اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم 97 مستوطناً، باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الاثنين، بحماية شرطة الاحتلال.



وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأنه جرى اقتحام المسجد من باب المغاربة عبر مجموعات، وتجول المقتحمون بشكل استفزازي في أرجاء المسجد، قبل أن ينسحبوا.