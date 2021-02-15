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شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتلع 1000 شجرة ويصادر مركبة في الأغوار الشمالية

الاحتلال يقتلع 1000 شجرة ويصادر مركبة في الأغوار الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مئات الأشجار، وصادرت مركبة خاصة، وصورت العديد من الأراضي والخيام في منطقة الأغوار الشمالية.

وذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اقتلعت أكثر من 1000 شجرة حرجية في منطقة عينون وصادرتها، علماً بأن هذه الأشجار، جرى زراعتها قبل عشرة أيام.

كما قامت قوات الاحتلال، بمصادرة سيارة خاصة من نوع بيجو، تعود للمواطن محمد ساطي دراغمة.

وفي خربة حمصة وبمنطقة البقيعة، قام الاحتلال وما تسمى بالإدارة المدينة، باقتحام الخربة وتصوير الخيام، التي تم بناؤها بعد عملية الهدم، وبتهديد السكان بعملية هدم قادمة.

وفي خربة جباريس، اقتحم ما يزيد عن 15 مستوطناً الخربة  ومعهم خرائط، حيث أخذوا قياسات لبعض الأراضي.

وتعتبر الأغوار سلة فلسطين الغذائية، وهي أكثر المناطق تضرراً من مشروع الضم، الذي سيلتهم عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.

وتتعرض عدة مناطق في الضفة الغربية، وخاصة في الأغوار والقرى المحاذية للمستوطنات لهجمة متواصلة بهدف مصادرة مزيد من الأراضي وشق طريق استيطانية، وتهجير السكان.

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