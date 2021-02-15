مباشر | كلمة رئيس الوزراء محمد اشتية في مستهل الجلسة الحكومية

شؤون فلسطينية

القدس: الاحتلال يُجبر عائلتين على هدم منزليهما

القدس: الاحتلال يُجبر عائلتين على هدم منزليهما
رام الله - دنيا الوطن
أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، في القدس المحتلة، اليوم الاثنين، عائلتين على هدم منزليهما، وثالثة على هدم بركسات،
 بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة، أن بلدية الاحتلال، أصدرت خلال الأيام الماضية، قرارات بهدم منشآت، تعود لكل من: عوض الله، ونمر، وصيام، ما اضطر هذه العائلات على تنفيذ قرارات الهدم، تفاديًا لدفع الغرامات المالية.

بدوره، قال أحد المتضررين، ويدعى الشاب جهاد عوض الله، إن عائلته هدمت بنايتهم المؤلفة من طابقين في بلدة شعفاط، والمشيدة منذ 20 عاماً.

وأشار إلى أن عائلته، حاولت الحصول على ترخيص، ولكن دون جدوى، بل فرضت بلدية الاحتلال بحقهم مخالفة بناء بقيمة 120 ألف شيكل.

وأشار عوض الله إلى أن مساحة كل شقة تبلغ 120 مترًا مربعًا، وكان شقيقه يعيش في إحدى الشقق السكنية، واضطر للانتقال إلى شقة بالإيجار بعد الهدم.

وفي السياق، أجبرت بلدية الاحتلال، المواطن نمر نمر على هدم شقة لنجله، في قرية صور باهر جنوب شرق القدس.

وأوضح نمر، أن الشقة التي تبلغ مساحتها 90 متراً مربعاً، وقائمة منذ 5 سنوات، ويجري التشطيبات والترميمات اللازمة من الداخل، إلا أن بلدية الاحتلال أصدرت قرار الهدم، وأبلغته بضرورة الهدم الفوري، وإلا ستقوم طواقمها بذلك.

كما أجبرت بلدية الاحتلال، المواطن عمر صيام على هدم بركسات للمواشي في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بحجة البناء دون ترخيص.

ويلجأ المقدسيون إلى تنفيذ قرارات الهدم بأنفسهم، بعد التهديد بفرض غرامات باهظة عليهم، إضافة إلى إجبارهم على دفع أجرة الهدم لطواقم وآليات البلدية.

أخبار ذات صلة

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

الخارجية: تصاعد جرائم الاحتلال أمام توقعات بفتح تحقيق من قبل الجنائية الدولية قريبا

الخارجية: تصاعد جرائم الاحتلال أمام توقعات بفتح تحقيق من قبل الجنائية الدولية قريبا

أسرى (عوفر) يشرعون بخطوات احتجاجية رفضًا للقمع المتصاعد بحقّهم

أسرى (عوفر) يشرعون بخطوات احتجاجية رفضًا للقمع المتصاعد بحقّهم

إغلاق بلدية عزون شرق قلقيلية بسبب (كورونا)

إغلاق بلدية عزون شرق قلقيلية بسبب (كورونا)

الاحتلال يفتش منازل وينصب حواجز في الخليل

الاحتلال يفتش منازل وينصب حواجز في الخليل

97 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى صباح اليوم

97 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى صباح اليوم

الاحتلال يقتلع 1000 شجرة ويصادر مركبة في الأغوار الشمالية

الاحتلال يقتلع 1000 شجرة ويصادر مركبة في الأغوار الشمالية

القنصل البريطاني: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عائقاً أمام إطلاق المفاوضات

القنصل البريطاني: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عائقاً أمام إطلاق المفاوضات

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

أسرى (عوفر) يشرعون بخطوات احتجاجية رفضًا للقمع المتصاعد بحقّهم

أسرى (عوفر) يشرعون بخطوات احتجاجية رفضًا للقمع المتصاعد بحقّهم

إغلاق بلدية عزون شرق قلقيلية بسبب (كورونا)

إغلاق بلدية عزون شرق قلقيلية بسبب (كورونا)

الاحتلال يفتش منازل وينصب حواجز في الخليل

الاحتلال يفتش منازل وينصب حواجز في الخليل

97 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى صباح اليوم

97 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى صباح اليوم

الاحتلال يقتلع 1000 شجرة ويصادر مركبة في الأغوار الشمالية

الاحتلال يقتلع 1000 شجرة ويصادر مركبة في الأغوار الشمالية

القدس: الاحتلال يُجبر عائلتين على هدم منزليهما

القدس: الاحتلال يُجبر عائلتين على هدم منزليهما

الاحتلال يُركب كاميرات أمنية بمستوطنات (غوش عتصيون)

الاحتلال يُركب كاميرات أمنية بمستوطنات (غوش عتصيون)

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

منوعات

شاهد: كيف احتفل الفنانين بعيد الحب

شاهد: كيف احتفل الفنانين بعيد الحب

الهام شاهين تحتفل وتعلق &#34;قضيت أحلى فلانتاين في حياتي&#34;

الهام شاهين تحتفل وتعلق "قضيت أحلى فلانتاين في حياتي"

السلطات الإماراتية تغلق مطعم (الشيف بوراك).. وسط تكتم شديد

السلطات الإماراتية تغلق مطعم (الشيف بوراك).. وسط تكتم شديد

درة وزوجها يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي بسيارة فارهة بعيد الحب..ما حقيقتها

درة وزوجها يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي بسيارة فارهة بعيد الحب..ما حقيقتها

رحمة تطرح كليب &#34;الحب معاه&#34; احتفالاً بالڤالنتين

رحمة تطرح كليب "الحب معاه" احتفالاً بالڤالنتين

بالقبلات والأحضان.. المشاهير يحتفلون بعيد الحب

بالقبلات والأحضان.. المشاهير يحتفلون بعيد الحب

&#34;إذا اشترى لك زهور اشتري له عشباً&#34;..مغنية مشهورة تثير الجدل بهدايا عيد الحب

"إذا اشترى لك زهور اشتري له عشباً"..مغنية مشهورة تثير الجدل بهدايا عيد الحب

ما صحة حمل ياسمين صبري ؟

ما صحة حمل ياسمين صبري ؟

شاهد: أصالة نصري تفاجئ جمهورها بهذا الخبر السعيد

شاهد: أصالة نصري تفاجئ جمهورها بهذا الخبر السعيد

تصريحات مثيرة للجدل.. نزار الفارس يقحم أمه في الأزمة مع رانيا يوسف

تصريحات مثيرة للجدل.. نزار الفارس يقحم أمه في الأزمة مع رانيا يوسف

عربي

سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء محيط دمشق

سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء محيط دمشق

السودان: الاعتداء الإثيوبي على أراضينا تصعيد سيكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار

السودان: الاعتداء الإثيوبي على أراضينا تصعيد سيكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار

الأردن يسجل ارتفاعاً بعدد إصابات فيروس (كورونا) اليومية

الأردن يسجل ارتفاعاً بعدد إصابات فيروس (كورونا) اليومية

العراق: تسجيل 15 وفاة و2224 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

العراق: تسجيل 15 وفاة و2224 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية