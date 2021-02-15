القنصل البريطاني: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عائقاً أمام إطلاق المفاوضات

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رام الله - دنيا الوطن

قال القنصل البريطاني العام في القدس، فيليب هول: "إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير قانونية، وتُشكل عائقاً أمام إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين".



وأضاف لتلفزيون فلسطين، اليوم الاثنين "نحن نتحدث بصراحة مع الإسرائيليين، حول أهمية وقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".



وأعرب القنصل البريطاني، عن قلق بلاده إزاء عنف المستوطنين الإسرائيليين، ضد المواطنين الفلسطينيين، مضيفاً أن السنوات الخمس الماضية، كانت شاقة، ولم تظهر أي فرصة لتحسين الوضع على الأرض، خاصة وأن الإدارة الأميركية السابقة اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، الأمر الذي رفضته وترفضه بريطانيا.



وقال هول، في سياق الحديث عن الدعم البريطاني للشعب الفلسطيني، "إن بريطانيا مستمرة في تقديم الدعم المالي لوكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إضافة إلى دعم قطاعي الصحة والتعليم الفلسطيني من خلال الحكومة الفلسطينية".