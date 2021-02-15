الصحة بغزة: لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) وتسجيل 79 إصابة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الإثنين، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 1583 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 79 إصابة جديدة بالفيروس.وأوضحت أنه تم تسجيل 350 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، منوهًا إلى أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 53593 إصابة، إجمالي الحالات النشطة 2551 حالة، إجمالي المتعافين 50505 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 537 حالة.وأفادت الصحة، بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 58 حالة، من بينها 30 حالات خطيرة وحرجة.