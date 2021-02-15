مرشح للرئاسة: الانتخابات الفلسطينية المقبلة ستفرز قيادات سياسية جديدة ستكون مفاجأة للجميع

وختم، القدوة بالقول: على القيادة، التي ستفرزها هذه الانتخابات، العمل على إرساء دعائم الديمقراطية، وإطلاق الحريات، وإزالة آثار الانقسام بجدية، وإرجاع كافة الحقوق لأصحابها.

رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور، وليد خالد القدوة، أن الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، ستكون مفاجأة لجميع التنظيمات، لأنها ستفرز قيادات سياسية جديدة للشعب الفلسطيني.وأوضح القدوة، الذي أعلن نيته خوض الانتخابات الرئاسية، في بيان صحفي، أن الشعب الفلسطيني قادر على إحداث التغيير، الذي يوافق تطلعاته في نضاله لإقامة دولة مستقلة وديمقراطية.وأضاف، أن سنوات الانقسام، عصفت بالقضية الفلسطينية، وما نمر به الآن هو لحظة تاريخية، لن يكون مقبولاً من أحد إفسادها.