جبهة النضال تدين قرار القضاء بغزة تقييد حرية المرأة والشباب بالسفر والتنقل



وطالبت الجبهة، مجلس القضاء الأعلى بغزة، بالتراجع الفوري عن قراره المجحف بحق المرأة والشباب الفلسطيني، ودعته إلى الالتزام بالقانون الفلسطيني، واحترام المواثيق الدولية، التي تكفل حقوق الإنسان.



وأكدت الجبهة على أهمية إنهاء الانقسام، وتوحيد مؤسسات السلطة، وتوحيد الجهاز القضائي، واعتبرت أن التوافق الفلسطيني على إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية خطوة صحيحة باتجاه معالجة آثار الانقسام وتداعياته، التي أضرت بقضبة شعبنا وزادت من معاناته.

رام الله - دنيا الوطندانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، قرار مجلس القضاء الأعلى في قطاع غزة، والذي قيدت فيه حق المرأة والشباب في التنقل والسفر بحرية في انتهاك صارخ للقانون الأساسي لدولة فلسطين، واعتداء للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.