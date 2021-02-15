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شؤون فلسطينية

راصد جوي يكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل جديدة حول المنخفض المقبل على فلسطين

راصد جوي يكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل جديدة حول المنخفض المقبل على فلسطين
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
توقع ليث العلامي، الراصد الجوي الفلسطيني، أن تتأثر دول الحوض الشرقي للمتوسط، بما فيها بلاد الشام وفلسطين بالتحديد، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، بمنخفض جوي بكتلة هوائية شديدة البرودة من أصل قطبي، لافتاً إلى أنه سيستمر حتى يوم الخميس.

وقال العلامي لـ"دنيا الوطن": "في تفاصيل المنخفض، يكون الطقس مستقراً نوعاً ما خلال القسم الأول من نهار يوم الثلاثاء، فيما تنشط الرياح الجنوبية الغربية تدريجياً، بحيث تكون مثيرة للغبار والأتربة، خاصة في جنوب البلاد، وخلال الليل، يتحول الطقس تدريجياً ليصبح عاصفاً وبارداً، وتهطل الأمطار فوق العديد من المناطق، وتكون مصحوبة بزخات البَرد والعواصف الرعدية". 

وأضاف: "مع يوم الأربعاء، يتعمق تأثير الكتلة الهوائية القطبية؛ لتنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وملموس، وتصبح الأجواء شديدة البرودة وماطرة في غالبية الأجزاء الشمالية والوسطى، بينما تشهد المناطق الجنوبية، زخات محلية من الأمطار على فترات متباعدة، في حين تزداد فرص هطول الأمطار بشكل أكثر انتظاماً بالأجزاء الجنوبية، مساء وليل الأربعاء، إثر عبور جبهة هوائية جديدة". 

وفي السياق، توقع الراصد الجوي، أن تكون الهطولات عبارة عن تساقطات ثلجية في الجبال العالية، وخاصة تلك التي تزيد عن 800 متر عن سطح البحر، خاصة مع ليلة الأربعاء/ الخميس وفجر الخميس، لتحدث بعض التراكمات، ويبقى تأثير المنخفض متواصلاً بقية يوم الخميس على شكل هطول للأمطار على فترات فوق مناطق متفرقة.

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