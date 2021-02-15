الشخرة: الإصابات في تصاعد كبير وسنجري فحوصات للسلالة الجديدة

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رام الله - دنيا الوطن

قال كمال الشخرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين: إن حالات الإصابة والوفاة والإدخال إلى المستشفيات في تصاعد كبير، وهناك عدم التزام واضح من قبل المواطنين.



وأوضح الشخرة في حديث للإذاعة الرسمية، أنه خلال اليومين الماضيين، تم إدخال حالات من الفئة العمرية الأقل سنًا ما بين 40 - 60 عامًا، إلى المستشفيات، وهي في حالات صعبة.



وأضاف: "نحن مع الاجراءات المشددة دائمًا، وفي ظل هذه الظروف، خاصة لأن الجائحة اجتاحت فلسطين مرة أخرى، ويجب أن يكون هناك التزام من قبل المواطنين، وإلا سنعود مرة أخرى إلى حالة الصفر، ونحن الآن في ظل كارثة جديدة".



وتابع الشخرة: "الحكومة ووزارة الصحة، تقوم بكامل واجبها مع جميع المواطنين في المحافظات كافة"، ونوه إلى أنه خلال اليومين القادمين، سيتم إجراء فحوصات خاصة بالسلالات الجديدة، التي وصلت إلى الدخل الفلسطيني المحتل.



وأشار إلى أنه سيجري سحب عينات من قبل المصابين؛ لإرسالها إلى مختبرات منظمة الصحة العالمية، للكشف إذ ما كانت تحمل أي سلالات جديدة.