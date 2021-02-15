كحيل: نسبة التسجيل للانتخابات بلغت 90%.. وغزة في صدارة المحافظات

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رام الله - دنيا الوطن

قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، صباح يوم الاثنين: إنّ نسبة التسجيل في سجلات الناخبين، بلغت حتى صباح اليوم الاثنين نحو 90%.



وأكد كحيل، خلال حديثه عبر اذاعة (صوت فلسطين)، أنّ أعلى المؤشرات، سجلت في مدينة غزة، ثم مدينة رفح، ثم مدينة طوباس، متوقعاً بألا تكون هناك حاجة إلى تمديد فترة التسجيل لأن هذه النسب مرضية.



وأوضح بالقول: "تلقينا طلبًا لحضور اللجنة إلى لقاء القاهرة المقبل؛ لمناقشة بعض المواضيع الفنية المتعلقة بانجاز الانتخابات".



وشدد كحيل على أن من يحمل هوية فلسطينية، وغير متواجد في الأراضي الفلسطينية، عليه الحضور إليها من أجل الاقتراع، متابعاً: "من لا يحمل الهوية الفلسطينية، ومتواجد في فلسطين، عليه التوجه إلى مكاتب وزارة الداخلية لإحضار وثيقة إثبات هوية، ومن ثم التسجيل عبر المراكز".



وأشار إلى أن تأمين العملية الانتخابية، سيتم من قبل الشرطة الفلسطينية، وفقًا للوائح القانونية المعمول بها، على أن تتواجد قوات الشرطة خارج مراكز الاقتراع لحمايتها، ولا تتدخل إلا بطلب من مدير المركز.