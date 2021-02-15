استطلاع رأي: غانتس لن يتخطى نسبة الحسم في الانتخابات المقبلة

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رام الله - دنيا الوطن

أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، اختفاء حزب (أزرق أبيض) من الخارطة الانتخابية، وعدم تجاوزه نسبة الحسم في الانتخابات المقبلة.



وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي أجرته إذاعة (103fm) ونشرت الصحيفة نتائجه، صباح الاثنين، لن يستطع حزب (أزرق أبيض) تجاوز نسبة الحسم، وعدم الحصول على أي مقعد بـ (كنيست).



ووفقاً للاستطلاع، ستكون النتائج على النحو التالي: ليكود 29 مقعداً، يش عتيد 18، تكفاه حدشاه 14، يمينا 13، المشتركة 9، شاس 8، يسرائيل بيتنا 7، يهدوت هتوراة 7، العمل 6، ميرتس 4، تحالف القوة اليهودية 4.