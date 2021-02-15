شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهمات، طالت عدداً من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة والقدس المحتلتين.

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب حاتم موهوب دويكات، بعد مداهمة بلدة بلاطة البلد شرقي نابلس.

وفي رام الله، اعتقل جنود الاحتلال، الشاب قصي بزار من سردا، وأبي صالح ذيب الصوفي (20 عاماً)، وإبراهيم أحمد فرج التميمي من دير نظام، كما اعتقلت عبد الرحمن محمد التميمي من رام الله.

وفي بلدة الرام قرب القدس، تم اعتقال الشاب وسام رائد الحتاوي من منزله وتكسير محتوياته، علماً أن الشاب مصاب سابقاً في عينه.

وفي بلدة قباطية قرب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب مازن سيطان أبو الرب، بعد اقتحام البلدة ومداهمة العديد من المنازل.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال، شاباً من مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب طارق محمود أبو سرور (23 عاماً)، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.

وتشن قوات الاحتلال بشكل شبه يومي، حملات مداهمة واقتحام، لمدن الضفة الغربية، ومدينة القدس المحتلة، يتخللها تنفيذ اعتقالات وأعمال تفتيش وتخريب للمنازل.

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