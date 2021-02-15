شؤون فلسطينية

آليات الاحتلال تتوغل شرقي جباليا

آليات الاحتلال تتوغل شرقي جباليا
رام الله - دنيا الوطن
توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الاثنين، في أراضي المواطنين الزراعية شرقي جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية، تضم ثلاث جرافات، وثلاث دبابات، انطلقت من موقع "أبو صفية" العسكري الجاثم خلف الشريط الحدودي شرق جباليا، وتوغلت عشرات الأمتار في أراضي المواطنين الزراعية شرق البلاد وسط أعمال تجريف ووضع سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة، وإطلاق نار متقطع، وقنابل دخانية؛ للتغطية على عملية التوغل.

وأكدت، أن الأجواء الشرقية من البلدة ومدينة غزة، تشهد تحليقاً لطائرات استطلاع إسرائيلية.

يشار إلى قوات الاحتلال، تتعمد بين الفينة والأخرى التوغل في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شمال وشرق قطاع غزة.

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