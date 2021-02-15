قيادي فلسطيني يُوجه رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

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رام الله - دنيا الوطن

وجه عضو المجلس الوطني الفلسطيني، الدكتور محمد عياش، رسالة إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مطالباً بفتح (معبر رفح) باستمرار، وتحسين معاملة المسافرين الفلسطينيين.



وناشد عياش، في رسالته، التي وصلت نسخة منها إلى "دنيا الوطن"، الرئيس السيسي، بإعفاء الطلبة الفلسطينيين في الجامعات المصرية، من الرسوم، نظراً لظروف أسرهم الاقتصادية الصعبة.



وقال: "إن ذلك يتم من منطلق القناعة بوحدة المصير المشترك، وبدور مصر العظيم في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني، واستكمالاً لدورها التاريخي في دعم شعبنا، وتطبيقاً لمواقفكم المعلنة، بتسهيل حياة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".



وثمن، عضو المجلس الوطني، الجهود التي تبذلها مصر في رعاية واستضافة ملف المصالحة الفلسطينية، والنجاح الذي تحقق على طريق إجراء الانتخابات، وفق المراسيم الرئاسية الفلسطينية.



وختم عياش قائلاً: "إننا نثق في إنسانيتكم، التي لن تقبل باستمرار تحويل رحلة المسافرين الفلسطينيين إلى رحلة عذاب صعبة، وكلنا أمل بإصدار أوامركم بشكل سريع؛ لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية".