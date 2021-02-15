داخلية غزة: استمرار عمل معبر رفح في الاتجاهين

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غزة - دنيا الوطن

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، إحصائية حركة السفر عبر (معبر رفح البري) ليوم أمس الأحد.



وبلغ عدد المغادرين 461 شخصًا، فيما العائدون 134، والمرجعون 84 شخصًا، مشيرة إلى استمرار العمل بالمعبر اليوم الاثنين في الاتجاهين.