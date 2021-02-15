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الملك عبد الله: القضية الفلسطينية وحماية المقدسات على رأس أولويات الأردن

الملك عبد الله: القضية الفلسطينية وحماية المقدسات على رأس أولويات الأردن
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أن القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، على رأس أولويات الدبلوماسية الأردنية.

ووفق صحيفة (الغد)، فقد شدد الملك، خلال اجتماعه برؤساء البعثات الدبلوماسية الأردنية، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على علاقات الأردن القوية إقليمياً ودولياً، وحرص المملكة على مواصلة التنسيق والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بدوره، أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، أن الوزارة، تعمل على البناء على الجهود الملكية في المحافل الدولية، لتطوير علاقات الأردن الاقتصادية والسياسية، والتنسيق حيال القضايا الإقليمية والدولية، وحشد الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

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