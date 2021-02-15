أهالي تقوع يتصدون لاقتحام المستوطنين للمنطقة الأثرية



وتقع بلدة تقوع ضمن مخطط (E2)، وهو مشروع استيطاني "قديم جديد" لعزل مدينة بيت لحم عن الريف الجنوبي لها، وكذلك عن جنوب الضفة الغربية، وذلك بربط مستوطنة (إفرات) جنوب غرب بيت لحم، بمستوطنة (تقوع) جنوب شرق بيت لحم عن طريق مستوطنة (جفعات عيتام).

رام الله - دنيا الوطنتصدى أهالي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، لاقتحام مجموعات المستوطنين للمنطقة الأثرية في البلدة.وأفادت مصادر محلية، باندلاع مواجهاتٍ بين شبّان وقوات الاحتلال في المنطقة الأثرية ببلدة تقوع، بعد اقتحام مستوطنين للمكان.وأوضح مدير بلدية تقوع، تيسير أبو مفرح أن حوالي 100 مستوطن، اقتحموا البلدة، وتجمعوا في منطقة الخربة الأثرية قرب مقر البلدية.وتتعرض بلدة تقوع لهجمات وتنكيل مستمر من الاحتلال ومستوطنين، حيث شق الاحتلال عام 1979 طريقاً استيطانياً في أراضي المواطنين؛ لربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية المجاورة ببعضها البعض.واستطاع الاحتلال مصادرة عشرات الدونمات الزراعية والرعوية، بقرارات عسكرية مما تسمى "الإدارة المدنية وجيش الاحتلال".ويحيط ببلدة تقوع خمس مستوطنات، ثلاث منها في الطرف الشمالي الشرقي للبلدة، ومستوطنتان في الطرف الجنوبي للبلدة.