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سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء محيط دمشق

سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء محيط دمشق
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الإثنين، عن تصدي  الدفاع الجوي لعدوان إسرائيلي في أجواء محيط دمشق.

وأوضحت، أن الدفاعات الجوية تواصل تصديها لصواريخ العدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى سماع دوي انفجارات في أجواء ريف دمشق الغربي.

وقال الجيش السوري، إن طائرات إسرائيلية حلقت فوق مرتفعات الجولان وقصفت أهدافا في محيط مدينة دمشق.

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ وأسقطت معظمها

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