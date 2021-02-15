مناورة إسرائيلية "مفاجئة" على جبهة الشمال





وقال المتحدث: إن ذلك، جاء بأمر من قائد السلاح، اللواء عميكام نوركين، لفحص جاهزية، وتعزيز قدرات سلاح الجو في مواجهة أي سيناريو قتالي على الجبهة الشمالية.





وأضاف: "‏سيتخلل المناورة حركة غير اعتيادية لطائرات ومروحيات في الأجواء، بالإضافة إلى أصوات انفجارات، في حين من المتوقع، أن تنتهي يوم الأربعاء".





رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، عن البدء بمناورة مفاجئة لسلاح الجو؛ لتعزيز الجاهزية على الجبهة الشمالية.