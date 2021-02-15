مناورة إسرائيلية "مفاجئة" على جبهة الشمال
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، عن البدء بمناورة مفاجئة لسلاح الجو؛ لتعزيز الجاهزية على الجبهة الشمالية.
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، عن البدء بمناورة مفاجئة لسلاح الجو؛ لتعزيز الجاهزية على الجبهة الشمالية.
وقال المتحدث: إن ذلك، جاء بأمر من قائد السلاح، اللواء عميكام نوركين، لفحص جاهزية، وتعزيز قدرات سلاح الجو في مواجهة أي سيناريو قتالي على الجبهة الشمالية.
وأضاف: "سيتخلل المناورة حركة غير اعتيادية لطائرات ومروحيات في الأجواء، بالإضافة إلى أصوات انفجارات، في حين من المتوقع، أن تنتهي يوم الأربعاء".
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