دولي

مناورة إسرائيلية "مفاجئة" على جبهة الشمال

مناورة إسرائيلية "مفاجئة" على جبهة الشمال
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، عن البدء بمناورة مفاجئة لسلاح الجو؛ لتعزيز الجاهزية على الجبهة الشمالية.

وقال المتحدث: إن ذلك، جاء بأمر من قائد السلاح، اللواء عميكام نوركين، لفحص جاهزية، وتعزيز قدرات سلاح الجو في مواجهة أي سيناريو قتالي على الجبهة الشمالية.

وأضاف: "‏سيتخلل المناورة حركة غير اعتيادية لطائرات ومروحيات في الأجواء، بالإضافة إلى أصوات انفجارات، في حين من المتوقع، أن تنتهي يوم الأربعاء".

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