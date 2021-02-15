شؤون فلسطينية

تعرف على تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين

تعرف على تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو دافئا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية الى معتدل في بقية المناطق، والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا إلى بارد، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو دافئا فوق المرتفعات الجبلية الى حار نسبي في بقية المناطق خلال ساعات النهار، وخلال ساعات المساء والليل يتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ حيث يصبح الجو غائما وعاصفا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار خاصة فوق المناطق الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساء وليلا الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

يوم الأربعاء، يتعمق تأثير البلاد بالمنخفض الجوي المصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ حيث يستمر الجو غائما وعاصفا وشديد البرودة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، ويتوقع سقوط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها 700متر فوق مستوى سطح البحر والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.

يوم الخميس، يستمر تأثير البلاد بالمنخفض الجوي العميق المصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ حيث يستمر الجو غائما وعاصفا وشديد البرودة وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، ويتوقع سقوط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها 900 متر فوق مستوى سطح البحر والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين ايام تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر :

1-الانخفاض الكبير في درجات الحرارة. 


2-تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

3- شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 90 كم /ساعة.

4- خطر التزحلق على الطرقات . 


5- تدني مدى الرؤيا الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.

 درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

اليـوم ع- ص

غـداً ع- ص

بعد غـد ع- ص

  المدينـة

اليـوم ع – ص  

غـداً ع – ص

بعد غـد ع- ص

      القدس 15-9 16-2 3-2 بيت لحم 15-9 16-2 3-2 
رام الله والبيرة 14-8 15-1 2-1 طولكرم 19-11 20-6 9-6 
نابلس 16-10 18-3 4-3 قلقيلية 19-11 20-6 9-6 
جنين 18-11 19-5 7-6 سلفيت 15-9 16-2 3-2 
طوباس 19-11 20-5 8-6 روابي 16-10 18-3 4-3 
الخليل 14-8 15-0 1-0 غزه 20-12 21-7 11-7 
أريحا 22-14 23-8 12-8 خانيونس 20-12 21-7 11-7 
الأغوار الشمالية 20-12 21-7 10-7 رفح 19-11 20-6 10-6

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