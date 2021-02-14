دولي

ألمانيا تمنع المئات من دخول البلاد وسط إجراءات مشددة بسبب (كورونا)

ألمانيا تمنع المئات من دخول البلاد وسط إجراءات مشددة بسبب (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
منعت السلطات الألمانية في ولاية بافاريا أكثر من 500 شخص من الدخول عبر  المعابر الحدودية  مع التشيك وولاية تيرول النمساوية الأحد، وذلك بعد مضي أول 12 ساعة على تطبيق الإجراءات المشددة على الحدود الألمانية لمكافحة جائحة (كورونا) في ظل انتشار طفرات الفيروس.

وخلال حضوره لقاء مع ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا، ويوآخيم هيرمان، وزير الداخلية البافاري، قال كارل-هاينز بلومل، رئيس إدارة الشرطة الاتحادية في مدينة شيرندينغ اليوم الأحد إن هؤلاء الأشخاص لا يحق لهم الدخول إلى البلاد وفقاً للقواعد الجديدة.

وأضاف بلومل أنه تم  إجراء تفتيش  على أكثر من 1700 شخص منهم أكثر من 700 شخص على الحدود التشيكية. وأشار بلومل إلى كثافة عمل الشرطة الاتحادية في هذه الأيام وإلى الحاجة إلى كل القوات، وقال إن الشرطة تتعاون بشكل وثيق في أعمال الرقابة والتفتيش مع شرطة الحدود البافارية التي تتولى المسؤولية عن جزء من نقاط التفتيش بطول الحدود مع التشيك وولاية تيرول، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).

كما أعلنت الشرطة الاتحادية بدء فحوص للمسافرين القادمين في رحلات جوية من النمسا والتشيك في مطار فرانكفورت غربي ألمانيا منذ ليلة السبت/ الأحد، وذلك على خلفية تفشي فيروس (كورونا).

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية إن أفراد الشرطة يتحققون مما إذا كان الأشخاص القادمين عن طريق مطار فرانكفورت ألماناً أو من مواطني الاتحاد الأوروبي أو منحدرين من دول خارج الاتحاد ولديهم إقامة سارية في ألمانيا. 

وأضاف المتحدث أنه يتم أيضاً فحص ما إذا كان المسافرون لديهم تحليل (كورونا)  سلبي وتسجيل رقمي للدخول أم لا.

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