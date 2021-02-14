الخليل: قيادي بـ (حماس) يدعو للمسارعة بالتسجيل في السجل الانتخابي

وقال زعارير: "من يتخلف عن التسجيل يتحمل بذلك جزءا من تبعات الفساد والتقصير والمعاناة التي يلاقيها شعبنا وذلك بسبب اللامبالاة وإهمال مرحلة مهمة في مسيرة شعبنا الفلسطيني".



واعتبر أن ارتفاع نسبة التسجيل تعكس حالة من الوعي والمسؤولية لدى شعبنا خاصة أنه شعب يتقدم معظم الدول من حيث التعليم والثقافة، واصفا ذلك بـ"الحالة الحضارية المتقدمة".



وأضاف: "لا أجد مبررا لمتخلف عن تثبيت اسمه في سجلات لجنة الانتخابات المركزية حيث لا يكلفه ذلك جهدا ولا مالا"، مبينا أنه خلال دقائق فقط بدخوله إلى موقع لجنة الانتخابات يكون قد حفظ حقه في التصويت.



ودعا جميع الشعب الفلسطيني للتسجيل، بغض النظر من سينتخب، حاثًا أنه "لم يبق سوى ساعات على إغلاق باب التسجيل".



رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس في الخليل، باسم زعارير، على أن الانتخابات هي فرصة طالما انتظرها شعبنا لكي يمارس حقه في عملية التغيير واختيار من يرى فيه الصلاح والكفاءة لحمل أمانة الوطن والشعب.وحث في تصريح نقله موقع (حرية نيوز)، على ضرورة التسجيل في السجل الانتخابي قبل انتهاء باب التسجيل، مشددًا على أن من يتخلف عن التسجيل يكن بمثابة من يتجاهل أبسط حقوقه كمواطن.