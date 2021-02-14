طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم بعد غد الثلاثاء، والذين عليهم التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح غد الإثنين في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً كلّ في محافظته.وطالبت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، المسافرين المذكورة أسماؤهم في الكشف المرفق التواجد الساعة 6 صباح الثلاثاء في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.