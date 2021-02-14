شؤون فلسطينية

الرجوب: القدوة لم يحضر اجتماع المركزية لأن لديه "مسحة عتب" والبرغوثي ملتزم بوحدة الحركة

الرجوب: القدوة لم يحضر اجتماع المركزية لأن لديه "مسحة عتب" والبرغوثي ملتزم بوحدة الحركة
أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس وفدها بالحوار الوطني، جبريل الرجوب: إن أعضاء من مركزية فتح لديهم تحفظات على مسار المصالحة والانتخابات بشكلها الحالي وطالبوا بإنهاء الانقسام أولاً، لكننا سنسير بالمصالحة والشراكة الوطنية معاً.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "ملف اليوم" عبر (تلفزيون فلسطين): بأن عضو اللجنة المركزية ناصر القدوة لم يحضر اجتماع اللجنة أمس؛ لأن لديه مسحة عتب، لها علاقة بالأولويات والمسار و"لكنه ملتزم بكل ما يصدر عن فتح، والمركزية موحدة على قلب رجل واحد".

وتابع الرجوب: بأن الأسير مروان البرغوثي، "ملتزم كما نحن بوحدة الحركة.

وأكد بأن موضوع الانتخابات الرئاسية لم يناقش حتى الآن، ولن يناقش قبل الانتخابات التشريعية، مشيراً إلى أن "الأسبوع القادم سنبدأ باعتماد المعايير المطلوبة بمرشحي الحركة للتشريعي وذلك بعد إغلاق باب التسجيل للانتخابات".

وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إنه سيكون هناك حكومة ائتلاف وطني بعد الانتخابات التشريعية لمن ينتخبه شعبنا.


 

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