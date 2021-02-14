غزة: الشرطة البحرية تصدر تعميماً للصيادين بشأن المنخفض الجوي

عمليات محافظة بحرية الشمال 0594533480



عمليات محافظة بحرية غزة 0592040186





عمليات محافظة بحرية وسطى 0594533481



عمليات محافظة بحرية خانيونس 0594533483



عمليات محافظة بحرية رفح 0594533495



في حال التعذر بالتواصل مع المحافظة بإمكانكم التواصل مع العمليات المركزية للشرطة البحرية جوال رقم 0598955268.



رام الله - دنيا الوطنوجهت الشرطة البحرية، بغزة اليوم الأحد، تعميماً للصيادين بشأن المنخفض الجوي المتوقع أن يضرب البلاد خلال يومين.وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:الأخوة الصيادون في ظل دخول منخفض جوي قوي رياح قوية، إننا في ادارة الشرطة البحرية نأكد على التالي:1 - نهيب جميع الصيادين الالتزام بإجراءات السلامة.2 - نؤكد بتفقد المراكب بشكل جيد وربط المراكب.3 - نؤكد بتوفير إنارة للمراكب.4 - نؤكد بضرورة الانتباه واليقظة أثناء دخول المراكب وخروج البحر.5 - نؤكد بضرورة توفير وسيلة اتصال (جوال) والتواصل مع عمليات المحافظة في حال الطوارئ والأرقام كالتالي: