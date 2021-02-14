"الاقتصاد": فتح طلبات استيراد الأسمنت ضمن القوائم السلعية



ونوهت الوزارة أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الاثنين الموافق 22/2/2021 وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذه التواريخ .









رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالأسمنت ضمن القوائم السلعية A1 وA2 لعام 2021.ودعت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الراغبين في الاستيراد مراجعة الادارة العامة للتجارة في مقر الوزارة، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات.